Ilrestodelcarlino.it - "La Romagna del vino punti di più sul territorio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lorenzo Tersi, esperto di vini e fondatore di ‘LT Wine & Food Advisory’, dal suo punto di vista lo spettro dei dazi può rappresentare un problema anche per il mondo legato all’enologia della? "Serve prestare attenzione a ogni evoluzione del mercato, ma in ogni caso non si può generalizzare. Anche perché le possibili ricadute non sarebbero uguali per tutti. A correre i rischi maggiori sarebbero probabilmente le grandi realtà, che hanno bacini di riferimento molto più ampi, mentre per i produttori medi e piccoli non prevedo nessun tipo di impatto. Nei loro casi in effetti il mercato di riferimento è quello del, su base nazionale o al limite limitato alle zone dell’Europa. In questo contesto però rilancio una questione che da tempo reputo essenziale". Quale? "L’importanza di promuovere e di valorizzare i nostri prodotti e l’ambiente nel quale si estendono i vigneti.