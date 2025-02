Liberoquotidiano.it - La rivoluzione americana e quella di Roma

Nell'Europa sonnambula, Giorgia Meloni ha colto l'onda e la cavalca: gli Stati Uniti con Donald Trump non sono più una potenza che cade sulla scala dell'Air Force One, sono tornati ad essere una forza trasformatrice del mondo. I cambiamenti politici e sociali arrivano come uno tsunami quando altre istituzioni perdono il contatto con la realtà e il popolo non crede più in quello che dicono, fanno, predicano. È il momento della caduta degli dèi, si sta sgretolando un ordine mondiale che non regge più di fronte alle sfide del presente. Ieri e oggi s'intrecciano. Tra il 1944 e il 1951 gli Stati Uniti costruirono gli accordi di Bretton Woods, le Nazioni Unite, la Nato, il trattato di sicurezza tra Giappone e America. Siamo entrati in un'altra puntata delnzo occidentale e, ancora una volta, è l'America a innescare il cambiamento.