Anteprima24.it - La reliquia di Giovanni Paolo II da Latina a San Marco dei Cavoti

Tempo di lettura: 2 minutiLadi SanII, esposta per 10 giorni presso la Cattedrale Sane la cappellina del Redentore, nella giornata di ieri ha lasciatoper raggiungere Sandei, in provincia di Benevento. A consegnare l’ostensorio, al sindaco del piccolo centro del Sannio Angelo Marino, è stato l’assessore del Comune diAndrea Chiarato, delegato dal sindaco Matilde Celentano per l’iniziativa che rientra nella programmazione 2025 della Rete delle Città Marciane. Nel comune beneventano la preziosaè stata esposta presso la chiesa madre dedicata a SanEvangelista, dove ieri sera il parroco don Luigi Ulano ha celebrato la messa alla presenza delle autorità cittadine e dell’ambasciatrice della Rete Marciana Anna Colarusso.