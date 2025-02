Ilrestodelcarlino.it - La Reggiana è l’unica cadetta che è rimasta a secco in avanti

Tredici formazioni su venti, al mercato di gennaio, hanno almeno ingaggiato un attaccante per rinforzare il reparto offensivo, tra queste il Cesena che si è assicurata sia La Gumina che Russo per rimpiazzare le partenze di Kargbo e dell’olandese van Hooijdonk. Pure la(in classifica 28 punti contro i 30 dei romagnoli) era alla ricerca di una punta ma non è riuscita a concludere per l’uomo giusto considerato che gli obiettivi fissati, ossia Moro (Sassuolo) e De Luca (Cremonese), sono rimasti nelle società di appartenenza nonostante sembrassero destinati a uscire. Laha anche tentato il colpo – e in extremis lo stesso ha fatto la Salernitana – per portare a casa proprio Flavio Russo, attaccante del Sassuolo, oggi in prestito al Cesena con il Cavalluccio che lo teneva nel mirino fin dalla scorsa estate.