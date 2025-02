Movieplayer.it - La ragazza di neve 2, il finale: verso una possibile terza stagione?

Leggi su Movieplayer.it

L'epilogo della secondadella serie spagnola Netflix svela il colpevole ma apre anche ad unterzo capitolo. Occhio agli spoiler. Il gioco dell'anima. Questo il titolo del romanzo sequel di Javier Castillo che ha ispirato la secondade Ladi, nata come miniserie e divenuta serie a tutti gli effetti in seguito all'incredibile successo. Questa volta due nuovi casi coinvolgono la protagonista Miren, giornalista investigativa del Sur, arrivando rispettivamente dal passato e presente della donna. Due diciassettenni a una decina d'anni di distanza: la scomparsa di Laura Valdivia, per la quale aveva promesso al fratello Nacho (all'epoca di soli otto anni) che l'avrebbe ritrovata; l'omicidio brutale di Allison Hernández, crocifissa in periferia. Entrambe frequentavano una scuola esclusiva .