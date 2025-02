Ilgiorno.it - La raccolta dell’umido parte a marzo

Leggi su Ilgiorno.it

Sono convinto che la maggioranza dei cittadini sia già pronta a questo cambiamento e che gli altri non faticheranno ad adattarsi - dichiara l’assessore comunale all’Ambiente Carlo Mazza - Si tratta soltanto di prestare attenzione all’inizio e poi i gesti diventeranno automatici. Un po’ come la legge, che non contempla ignoranza, anche per la rivoluzione nelladei rifiuti che a Sondrio prenderà avvio il prossimo 3e significativamente denominata "Differenziamoci", nessuno potrà dichiarare di "non sapere". Non solo insieme al kit di bidoncini in distribuzione in queste settimane vi sono calendario e opuscolo che ben chiarisce "dove va che cosa", ma dall’11 febbraio prenderà il via un ciclo di incontri, sia nel capoluogo che nelle frazioni, dedicati a illustrare la novità, che riguarda la, e a sciogliere ogni perplessità su come correttamente differenziare ciò che umido non è.