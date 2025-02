Ilgiorno.it - La proposta di Patto per il Nord. Treno olimpico contro i disservizi

Unolimpionico per tornare a scalare la classifica delle linee ferroviarie più efficienti. È la, inviata al presidente di Regione Lombardia e all’assessore regionale ai Trasporti, da Jonny Crosio, ex parlamentare e ora alla guida del movimentoper il, ad un anno esatto dal via di Milano-Cortina 2026. Di cosa si tratta in concreto? Di una corsa che copra la tratta Tirano-Milano con un tempo ridotto: dalle attuali 2 ore e mezza a un’ora e 50 con sole 5 fermate: Tirano, Sondrio, Colico, Lecco e Milano. Unal mattino presto, che ritorni con la stessa modalità in serata.