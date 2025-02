Linkiesta.it - La prima legge a tutela del lavoro in Italia non è stata mai attuata

Lanumero 3657 del 11 febbraio 1886 concernente ladeldei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere è considerato il primo provvedimento adelin. Un testo estremamente scarno che non prendeva nemmeno in considerazione ilfemminile e, anche per questo, veniva definito il più «povero, incompleto e difettoso» tra le leggi europee. Un primo passo incerto e impacciato verso il welfare state che ha caratterizzato gli ordinamenti europei a partire dal secondo dopoguerra.L’articolo 1 dellavietava la prestazione lavorativa dei bambini di età inferiore a nove anni negli opici industriali, nelle cave e nelle miniere. Un ambito di applicazione limitato che non teneva conto dela domicilio molto comune alla fine del diciannovesimo secolo.