La panchina avversaria. La Ternana caccia Abate poi fa dietrofront

Un vero psicodramma quello che si è vissuto in casanelle ultime 24 ore, con l’esonero di Ignaziocomunicato come un fulmine a ciel sereno nel tardo pomeriggio di giovedì e poi ildel presidente degli umbri D’Alessandro a notte fonda, dopo l’incontro con squadra e tecnico. Il sollevamento dall’incarico dell’ex allenatore del Milan Primavera aveva colto tutto l’ambiente rossoverde di sorpresa, scatenando la reazione negativa dei tifosi, considerato che la squadra è seconda in classifica, in scia alla capolista Entella. La società aveva anche già annunciato il successore, Fabio Liverani. Alla fine niente ribaltone, conche siederà regolarmente inlunedì sera contro l’Arezzo. Altrimenti ci saremmo trovati di fronte alla particolare situazione di una sfida tra due tecnici entrambi al debutto.