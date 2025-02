Trentotoday.it - La nuova Lidl apre i battenti ad Arco

Prima la chiusura di Orvea, ora l’inaugurazione di un nuovo supermercato della catena: è tempo di novità in fatto di negozi ad. Nei giorni scorsi, infatti, c’è stato il taglio del nastro del nuovo supermercato in via Santa Caterina 101, lungo la direttrice che conduce al lago di Garda.