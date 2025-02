Bergamonews.it - La neve imbianca la Bergamasca: abbondante sopra i 600 metri, fiocchi anche a bassa quota

Leggi su Bergamonews.it

Un po’ ovunque in provincia,, il risveglio di sabato 8 febbraio è stato segnato dal ritorno della. La combinazione tra basse temperature e precipitazioni sta infatti determinando in queste ore nevicate in tutto il Nord Italia.Nellasono caduti non solo nelle valli, manell’hinterland di Bergamo e in Città Alta.Nel centro basso del capoluogo, come in pianura e nella, pioggia e vento.in Val Seriana, a partire dai 600ttutto a Gromo, Valbondione e Selvino: registrati accumuli di oltre 20 centitii centri abitati di Ardesio, Clusone, Gandino e Albino. Boschi bianchi in Valle Imagna e in Val Brembilla. Laè caduta in Val Brembana e in Val Cavallina,ttutto sui colli di San Fermo.