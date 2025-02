Thesocialpost.it - «La natura si ribella al Ponte». Cartabellotta parla così del terremoto e Salvini si infuria

Una scossa di magnitudo 4.8 ha scosso l’isola di Alicudi, parte delle Eolie, situata a qualche decina di chilometri a nord della Sicilia, nella provincia di Messina, suscitando notevole apprensione tra gli abitanti. Questo evento sismico è stato seguito da altre due scosse di minore entità, percepite fino a Reggio Calabria.Sui social, il presidente della Fondazione Gimbe, noto per il suo impegno nella promozione della scienza, ha condiviso un commento provocatorio, sostenendo che si trattasse di un chiaro segnale dellacontro la costruzione deltra Reggio Calabria e Messina. «Lasi oppone alsullo Stretto», ha scritto su X. Il suo messaggio ha attirato l’attenzione del ministro dei Trasporti, fervente sostenitore del progetto, che in quel momento si trovava a Madrid per un incontro con i sovranisti di destra.