Nerdpool.it - La minaccia fantasma: dopo 26 anni Darth Maul fa ancora tendenza in un incredibile concept video

Leggi su Nerdpool.it

26il suo debutto in Star Wars: Episodio I – Lacontinua a dimostrare il suo potere e la sua influenza dando il via a unavirale su TikTok. L’editingall’interno dei fandom è in corso da molti, anche se con le applicazioni dei social media come Vine negli2010 e ora TikTok, è diventatopiù consueto montare clip di film, spettacoli e personaggi a tempo di musica – con Star Wars che è uno dei soggetti più popolari., tuttavia, è riuscito di recente a dare il via a un’interanel panorama del ‘edit’.Il montaggio, creato e postato da preeminentfx su TikTok, è impostato esclusivamente sui suoni della voce die su pesanti sintetizzatori. È stilizzato interamente in bianco e nero e, man mano che ilprosegue, il suo rapporto d’aspetto si espande lentamente.