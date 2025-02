Ilrestodelcarlino.it - La minaccia dei dazi americani: "Interi settori produttivi a rischio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un siluro destinato ad obiettivi commerciali o la moneta di scambio per piegare Paesi riottosi? Se lo chiedono i produttori locali guardando con inquietudine alla politica deisulle merci in ingresso negli Usa imposta e ventilata dal presidente Donald Trump. Peraltro le esportazioni dalla nostra provincia verso gli Usa, tra 2023 e 2024, hanno visto prima una crescita (nel primo semestre 2023 costituiva il 10,1 per cento del totale delle esportazioni) e poi un calo (6,7 per cento del totale nel periodo gennaio-settembre 2024). Secondo l’ultimo dato fornito dalla Camera di Commercio della Romagna (gennaio-settembre 2024) l’esportazione in Usa delle produzioni targate Forlì-Cesena evidenzia un calo del 9,3 per cento rispetto al 2023. Ora potrebbe ancora scendere. Di certo si affollano, anche a livello locale, le preoccupazioni e le proiezioni.