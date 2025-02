.com - La matita africana di carta che salva gli alberi

Nel vasto panorama dell’innovazione sostenibile, emerge una storia che sta ridefinendo il concetto di economia circolare nel settore della cancelleria. Dallaalla grafite, dai rifiuti all’istruzione: è questa la straordinaria parabola di MOMO Pencils, l’azienda keniana che sta rivoluzionando il modo in cui pensiamo alla produzione di matite.Una visione imprenditoriale nata dall’esperienzaLa storia inizia con Mahamud Omari, un veterano della pubblicità tanzaniana con 25 anni di esperienza alle spalle, che ha osato sfidare le convenzioni dell’industria tradizionale. In un continente dove l’innovazione sostenibile sta diventando sempre più cruciale, Omari ha colto l’opportunità di trasformare un problema ambientale in una soluzione imprenditoriale. La sua visione non si limita al profitto, ma abbraccia un impegno più ampio verso la sostenibilità e l’educazione.