Ilfattoquotidiano.it - “La malattia avanza ogni volta che il sole cala e sorge. Abbiamo abbandonato l’idea di tenere mamma per forza con noi”: il figlio di Eleonora Giorgi a “La volta buona”

“Sta combattendo per la sua vita, è difficile dire esattamente come sta”. Andrea Rizzoli è ospite di Caterina Balivo a “La” nella puntata di venerdì 7 febbraio, e presenta il libro Non ci sono buone notizie, dedicato alladella. Alla conduttrice che gli chiede come stia l’attrice, Rizzoli risponde: “Ci sono giornate buone e altre meno, però lache ile ridi un passetto, noi cerchiamo di stare con lei il più possibile e di godercela il più possibile. L’abbandonata questa idea di tenerla percon noi, ci siamo venuti a patti”.Tutto ha avuto inizio nel 2023, nel giorno in cuiha compiuto 70 anni e stava per soffiare sulle candeline. Uno strano colpo di tosse ha insospettito i figli che l’hanno spinta a fare una tac.