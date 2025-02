Ilgiorno.it - La madre di Ramy: “Non riesco a credere che non tornerà, voleva diventare un calciatore”. E il padre: “Non serve la violenza”

Milano – “Ancora non ci credo cheè andato via e che non torna più”. È un dolore vivissimo quello espresso da Farida, ladi, il ragazzo di 19 anni morto in un incidente mentre era inseguito dai carabinieri nel quartiere Corvetto di Milano. “Sognava di essere famoso”, diun“come Francesco Totti”, ha ricordato commossa la donna. Farida era insieme al marito, Yehia Elgaml, al Teatro Franco Parenti alla cerimonia in cui lui ha ricevuto il premio alla virtù civica conferito per la XXV edizione del Panettone d’oro. Ildel giovane, accompagnato dal presidente della Comunità egiziana di Milano Aly Harhash, ha proposto di creare uno spazio nel quartiere Corvetto dove radunare i giovani e ascoltarli. L’idea è quella di avere uno spazio per i ragazzi dove “fare un dialogo serio e ascoltarli, per capire cosa hanno dentro la testa”.