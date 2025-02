Nerdpool.it - LA LEVATRICE DI NAGYRÉV di Sabrina Zuccato: recensione

Dopo la pubblicazione nel 2020 del suo primo romanzo di formazione Apolide, l’autricetorna in libreria con un nuovo libro edito Marsilio Editori.Ispirato a una vicenda realmente avvenuta a cavallo tra le due guerre, Ladisvela gli orrori che possono nascondersi tra le mura domestiche e le forme di resistenza alle sopraffazioni di genere che esplodono di conseguenza.TramaZsigmond Danielovitz, incaricato di indagare sul cadavere di un’anziana contadina, è un uomo indebolito dalla guerra, ma vigile. E così ci mette poco a scorgere, dietro gli occhi degli abitanti di, qualcosa di sinistro.è un piccolo villaggio sperduto nella pianura ungherese, l’anno è il 1929 e il benessere, in quella ristretta comunità rurale, non arriva. Zsigmond Danielovitz si rende presto conto che la morte della donna sulle sponde del fiume Tibisco non è che l’anello di una lunga catena di scomparse e incidenti che da tempo coinvolgono il piccolo villaggio.