Quotidiano.net - La Lega vuole un’altra rottamazione: "Concordato fiscale da rivedere"

"Ilha dato scarsi risultati, quindi sul tema bisogna fare una seria riflessione, il meccanismo è sicuramente da". Così Alberto Gusmeroli, responsabile fisco della, nella conferenza stampa per presentare una nuovadelle cartelle con Matteo Salvini, che ha sottolineato come lo strumento si sia rivelato "utile ma non risolutivo". Per lasi può invece forse pensare alla "flat tax incrementale sull’incremento anno per anno" come peraltro inserito "nella de".che considera prioritaria la nuovadelle cartelle, la quinta della serie. Dall’altra parte il Mef, con il vice ministro dell’Economia di FdI, Maurizio Leo, invita alla prudenza anche se lascia aperto più di uno spiraglio. Insomma, dopo due tentativi parlamentari andati a vuoto, la maggioranza potrebbe ricompattarsi sull’ipotesi di una nuova riapertura dei termini per fare pace con il fisco.