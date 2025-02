Ilgiorno.it - La Giornata contro il bullismo. Giada e Andrea testimonial vincenti

Da vittima a. Perchénon si arrende mai e non vuole nemmeno che altri che hanno passato e stanno passando quanto ha dovuto affrontarle lei si lascino fermare da chi giudica, prende in giro, insulta chi è in difficoltà, ha problemi, sembra o è più debole. La campionessa europea di danza sportiva paralimpicaCanino, 18 anni di Calolziocorte, è lalombarda dellanazionalee cyberche si celebra il 7 febbraio.ha sperimentato su se stessa cosa significhi essere bersaglio degli haters, gli odiatori seriali da tastiera. "Quando ho cominciato a condividere sui social i video delle mie coreografie ho ricevuto diversi commenti cattivi e sono stata vittima di cyber– racconta-. È stato veramente difficile". Ha ricevuto infatti centinaia di messaggi di odio e disprezzo, con parole irripetibili.