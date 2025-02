Arezzonotizie.it - La Fp Cgil all'attacco sul Serd di Arezzo: "Così è impossibile lavorare"

Leggi su Arezzonotizie.it

La Fpha inviato una lettera ed ha chiesto un incontro al direttore generale della Asl Tse, Marco Torre. Argomento: il futuro del, il servizio per le persone con dipendenze, il cui immobile in via Fonte Veneziana ha problemi di agibilità e il cui personale è stato “concentrato” solo in.