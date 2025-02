Ilgiornale.it - La "flotta ombra": ecco come Putin aggira le sanzioni internazionali sul petrolio

Leggi su Ilgiornale.it

Petroliere obsolete russe utilizzate per eludere lesulle esportazioni di greggio e finanziare la guerra. Tuttavia, il rischio è che potrebbero essere coinvolte anche in attività di spionaggio per conto di Mosca