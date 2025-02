Lanazione.it - La festa del cioccolato, mercatino e laboratori: delizie per tutti i gusti

Pistoia, 8 febbraio 2025 – Torna per la seconda edizione Chocomoments Pistoia, ladelartigianale. La manizione, organizzata da Chocomoments, in collaborazione con il Comune di Pistoia e con il patrocinio di Cna Toscana Centro, rappresenta per adulti e bambini l’evento più dolce dell’anno. Oggi e domani la Fabbrica delcon tutte le sue attrazioni arriva nel centro di Pistoia nella accogliente piazza Spirito Santo. I profumi delinvaderanno la città, ci sarà animazione per bambini, lezioni per gli adulti, tante proposte ghiotte pere verrà inoltre lasciato spazio anche alla solidarietà. Cuore pulsante della manizione sarà la mostra-mercato delartigianale con stand sempre aperti dalle 10 alle 23. Un’occasione speciale per scoprire ed assaggiare il ricco assortimento di deliziose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al, cremini e cialde e tantissime altrese proposte realizzate dai cioccolatieri artigiani italiani.