Quotidiano.net - La denuncia dell’associazione: “Su TikTok video di un solarium con clienti che escono con ustioni al viso”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 8 febbraio 2025 – L’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ lancia l’allarme per deiche “da tempo girano sudi questoda dovecondi primo grado al volto”. “È stato dimostrato che le scottature – è la-, specialmente quelle che si sono verificate in giovane età, aumentano significativamente la probabilità di sviluppare il melanoma. Per chi non lo sapesse è il tumore della pelle simile ad un neo potenzialmente letale. Idi questo, come il ragazzo ritratto nel, evidentemente sono ignari del rischio che corrono, forse è il caso di renderli edotti". Nessuno tocchi Ippocrate ha postato uno dei filmati pubblicati sulla piattaforma di condivisione dei. "'Sempre più alta la temperatura' è la didascalia di questo