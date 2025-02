Sport.quotidiano.net - La dedica Stellone: "Vittoria per Nicastro"

"Sono felicissimo per laarrivata sul finale. È la prima volta che troviamo i tre punti negli ultimi minuti in questa stagione. È stata una partita equilibrata ma l’atteggiamento proposto nella ripresa dai miei ragazzi ci ha permesso di non subire gol. Dedichiamo laa Ciccio, gli siamo vicini dopo la scomparsa di papà Salvatore". Ha estratto il coniglio dal cilindro in questa occasione mister. Il gol all’ ultimo secondo fotografa al meglio la stagione biancorossa: "Nel primo tempo meritavamo qualcosa in più noi, mentre nel secondo tempo loro hanno spinto di più. Hanno messo nella nostra area tanti palloni pericolosi, creando tante trame di gioco. Dopo l’espulsione di Amoran abbiamo tuttavia potuto osare qualcosa in più. Cambiando modulo e passando al 4-4-2, siamo riusciti ad imbastire il contropiede decisivo dove Raychev è stato perfetto.