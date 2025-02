Ilgiorno.it - La cultura passa per Malpensa. Si parte con il live su Barhami

Si consolida il rapporto di collaborazione stretto dall’amministrazione comunale negli anni scorsi con Sea, la società che gestiscee Linate, per la realizzazione di attivitàli negli spazi dell’aeroporto di. La Giunta, su proposta dell’assessore allaManuela Maffioli, ha approvato lo schema dell’accordo che impegna le parti nel proseguimento della positiva esperienza di promozione della. Già in programma il primo grande evento, la trasmissione in diretta del concerto del grande pianista Ramin, ospite di BA Classica 2025 a Busto Arsizio, al Teatro Sociale il primo marzo, sugli schermi della Porta di Milano al Terminal 1 di. "Un orgoglio la sottoscrizione di questa convenzione con Sea che se di fatto incornicia una proficua collaborazione ormai collaudata, dall’altro consolida il ruolo di Busto come città die ne riafferma la credibilità e l’autorevolezza come interlocutrice in ambito anche nazionale – commenta l’assessore Maffioli - Una partnership per la quale rivolgo un sentito ringraziamento a Sea e che apre anche a ulteriori, futuri sviluppi".