La Corelli apre la stagione

Con il concerto ’Tra Acqua e fuoco’, in programma alle 21 di stasera alla Pieve Thò di Brisighella, Laufficialmente la sua nuova. L’orchestra, sotto la direzione di Chiara Cattani al clavicembalo, eseguirà due capolavori del repertorio barocco: la ’Water music’ e la ’Suite per i reali fuochi d’artificio’ di Georg Friedrich Handel. Due composizioni iconiche che evocano il legame con gli elementi primordiali, simboli di trasformazione, energia e creatività. La ’Water Music’, scritta per accompagnare un corteo di imbarcazioni sul Tamigi, evoca l’essenza mutevole dell’acqua, mentre la ’Suite per i reali fuochi d’artificio’, composta per celebrare la fine della Guerra di Successione austriaca, incarna l’energia trasformativa del fuoco, segno di potenza e rinnovamento. Biglietto intero a 10 euro (ridotto a 7 euro per gli under-12 e ingresso omaggio sotto i 6 anni).