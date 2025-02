Ilfattoquotidiano.it - La Confessione di Peter Gomez stasera alle 20.15. Severgnini e le profezie mancate. Solenghi su Trump capocomico in Usa – LE ANTICIPAZIONI

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Conte con i 5 Stelle non c’entra niente. Proprio antropologicamente non c’entra niente. Che poi sia un uomo abile, capace di leggere le situazioni, ma è come mettere un musicista rapper alla presidenza del Rotary club o viceversa”. Beppesistema così il leader grillino durante la quinta puntata della terza stagione di La. Il programma condotto dache andrà in onda sabato 8 febbraio20.15 su Rai3 avrà come ospiti da confessare sulla poltroncina di fronte al conduttore, sia il giornalista lombardo, ex allievo di Montanelli, oggi firma di punta del Corriere, che il comico genovese Tullioha ricostruito così la sua carriera prima al Giornale, poi a La Voce, infine al Corriere smentendo intanto le malelingue sul suo presunto soprannome “la cipria” perché capace di coprire elegantemente la realtà (“No, ‘la cipria’ era un altro giornalista di cui non farò il nome”).