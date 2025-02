Ilrestodelcarlino.it - La ciclopedonale al palo. Lavori fermi sul Tronto. Interrogazione in Regione

per la realizzazione del ponte ciclo pedonale sul, (ciclovia dell’Adriatico), che avrebbero dovuto iniziare il 20 giugno dell’anno scorso per terminare il 20 giugno di quest’anno, non sono ancora partiti. L’opera ha un valore di 2.218.558,18 euro dopo il ribasso del 15,05% offerto dalla ditta appaltatrice Euroimpresa srl di Messina. Il Partito Democratico ha presentato un’in Consiglio Regionale per chiedere spiegazioni sullo stato di fermo dei. Un’opera attesa da anni, frutto di battaglie politiche e impegno istituzionale, che avrebbe dovuto essere in fase avanzata ma che, ad oggi, sembra ancora bloccata. A denunciare la situazione è Francesco Ameli, segretario provinciale del Pd di Ascoli Piceno. "Sarebbero dovuti partire da tempo iper il pontesul, ma è tutto fermo – scrive in una nota Ameli – Non si vedono ruspe, non si vede niente.