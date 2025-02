Ilgiorno.it - La casa degli studenti in stile Usa. L’ex caserma diventa un campus

Monza avrà il suo primo studentato. E sarà qualcosa di grandioso, unall’americana con 500 posti letto, mense, aree per lo sport e parcheggi, sale riunioni e studio per glifuorisede, più aree commerciali aperte al pubblico. Dopo la firma del protocollo d’intesa a luglio tra Agenzia del Demanio, Regione Lombardia, Comune di Monza e Università di Milano-Bicocca per la razionalizzazione e la valorizzazione di una parte della exIV Novembre di Monza in via Grigna (di proprietà dello Stato), in Consiglio comunale è arrivata l’approvazione alla variante al Pgt che permette la realizzazione del progetto urbanistico. Dallaalla “città universitaria”, il passo non è stato immediato. Un altro passaggio fondamentale è stato l’aggiornamento dell’accordo stipulato tra Comune e operatore privato avvenuto lo scorso 30 dicembre, che ha rimesso mano a una convenzione risalente addirittura al 2001.