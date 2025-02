Sport.quotidiano.net - La Carrarese fa harakiri a Cosenza. Un errore costa la quinta sconfitta di fila

, 8 febbraio 2025 – Lasi fa male da sola al “San Vito- Gigi Marulla” incassando laconsecutiva. Il gol vittoria dei calabresi è arrivato, infatti, su una “topica” di Illanes che ha deviato nella propria porta un innocuo colpo di testa da corner di Hristov rendendolo letale per Fiorillo a cui ha coperto la palla e reso impossibile la facile parata. E’ bastato questo episodio negativo ad incanalare un match giocato sul filo dei nervi, con tanta animosità ma poco costrutto, e di conseguenza pochissime occasioni da rete. Calabro rispetto al Brescia ne cambia quattro rilanciando il recuperato Guarino al centro della difesa e facendo rifiatare Zanon a destra a beneficio di Bouah. In avanti varia la coppia offensiva, complice anche l’infortunio di Shpendi, con Cherubini in coppia con Finotto.