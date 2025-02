Quotidiano.net - La California si ribella a Trump: votata una legge per contrastare le sue politiche

Roma, 8 febbraio 2025 -sempre più ribelle alledi. Il governatore della, Gavin Newsom, ha firmato unacontro le intrusioni di Washington: 50 milioni di dollari per difendere ledello stato dall'amministrazionee il resto per salvare i migranti. L'Assemblea di Sacramento, a maggioranza democratica, ha approvato il finanziamento. "Non ci fidiamo del presidente. È fuori controllo", ha dichiarato il presidente dell'assemblea Robert Rivas prima di mettere al voto il pacchetto. Della cifra stanziata circa 25 milioni andranno al Dipartimento di Giustizia statale per combattere gli attacchi e le intrusioni del governo federale. Sarà questo dipartimento a dover ingaggiare le battaglie legali per bloccare i provvedimenti di Washington che calpestano "i valorini", soprattutto in materia di immigrazione e ecologia.