Ilnapolista.it - La bugia di Di Natale: «Il Napoli non mi volle, qualche trasferta l’ho evitata per non far dispiacere i miei fratelli»

Leggi su Ilnapolista.it

L’ex calciatore dell’Udinese Antonio (Totò) Disi racconta al Corriere dello Sport alla vigilia del match tra la sua ex squadra e il, sua città di nascita. E dice una: «Ilnon mi ha mai voluto». In realtà, come tutti sanno, rifiutò il trasferimento proprio l’estate in cui ilprese anche Quagliarella. Pare per motivi familiari.Di: «Ilnon mi. All’Udinese dissi: se volete che vada alla Juve, mi dovete cacciare»La leggenda narra che Totò non amasse giocare contro ilal San Paolo.in effetti la evitò.«Credo di averci giocato sette, otto volte. Sono tanto tifoso, e ac’erano i, mi dispiaceva. Ridendo e scherzando, gli ho segnato nove gol, sei in due partite. Perché non ho mai giocato nel? Perché non mi hanno voluto».