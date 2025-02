Ilgiorno.it - La beffa sulla Milano-Meda. I ponti sono da abbattere ma intanto la Provincia paga

Finché non sarà completata la trasformazione in autostrada, lacontinuerà ad essere utilizzata da migliaia di pendolari e quindi dovrà essere tenuta in condizioni di sicurezza secondo le normative in vigore. Questo spetta, per la tratta da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno destinata a diventare Autostrada Pedemontana, con relativo pedaggio, alladi Monza e Brianza. Che quindi deve impegnarsi economicamente a garantire la transitabilità in sicurezza di una strada destinata ad essere completamente rifatta. Anzi, in realtà avrebbe dovuto essere rifatta (e trasformata in autostrada) già quasi 10 anni fa. Per quanto ancora? Innon lo sanno con certezza: "Al momento Pedemontana non ci ha comunicato l’avvio di cantieri nel tratto in questione, ma solo opere di bonifica e sminamento in alcuni tratti ai margini della strada", spiegano dagli uffici di via Grigna a Monza.