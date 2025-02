Ilrestodelcarlino.it - La banda cittadina festeggia 150 anni di storia

Ladi Modena ‘Andrea Ferri’i suoi 150: nacque infatti nel 1875 quando, con voto del Consiglio comunale, assunse la denominazione dimunicipale. E festeggerà il suo importanteversario con un grande "Concerto allanza" nella serata di lunedì 10 febbraio al teatro Storchi. Ai musicisti dellasi uniranno le corali Evaristo Pancaldi di Modena e Beata Vergine Assunta di Casinalbo, con le voci soliste di Annalisa Ferrarini e Patty Valle, e la direzione dei maestri Andrea Pedrazzi e Luca Colombini, e la partecipazione degli studenti del liceo musicale Carlo Sigonio. L’ingresso all’evento sarà libero, dalle 20.15. Il programma del concerto spazierà fra i generi e le epoche, proponendo per esempio il tema di "Per qualche dollaro in più" composto da Ennio Morricone e la romantica "The power of love", ma anche perle dell’opera italiana, da "Cavalleria Rusticana" di Mascagni o "La Gazza Ladra" di Rossini, e perfino "Dry your tears Afrika" di John Williams, dalla colonna sonora di "Amistad" di Steven Spielberg, e l’elettrizzante tema della Formula 1 di Brian Tyler.