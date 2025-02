Terzotemponapoli.com - Kvaratskhelia, Un Momento di Gloria a Parigi

Khvicha, l’attaccante del Paris Saint-Germain, ha vissuto unindimenticabile. Dopo il suo primo gol in maglia PSG, l’emozione è esplosa. Il giocatore ha dichiarato: “Felicissimo, segnare in casa è la sensazione più bella”. Un debutto carico di significato, soprattutto davanti ai tifosini.L’Importanza del Gol CasalingoIl gol ha segnato il via del successo. Il PSG ha vinto 4-1 contro il Monaco. La rete ha dato il via a una serata brillante per la squadra. Per, segnare in casa ha un valore speciale. La presenza dei tifosi ha reso ilancora più emozionante.Le Parole di unL’attaccante ha parlato ai microfoni di DAZN. Ha sottolineato la soddisfazione personale e l’orgoglio di essere nel club. “Sono felice di essere qui e sono felicissimo”, ha affermato.