Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, il primo gol col Psg è stata una liberazione (L’Equipe)

Il Psg ha vinto 4-1 contro il Monaco in Ligue 1. A segno anche, prima rete con la sua nuova maglia. L’ex Napoli è sembrato in crescita rispetto alle prime due apparizioni e sta imparando a conoscere meglio le caratteristiche dei compagni.Ilgol dicol Psg èunaelogia la prestazione del georgiano, anche se non è ancora al miglior livello:La storia ricorderà che è stato con un gesto di classe che Khvichaha aperto il suo conteggio di gol con il Paris-Saint-Germain. Dopo aver visto uno spiraglio dietro al difensore avversario, il georgiano riceve un passaggio di Bradley Barcola. Resiste prima alla pressione di Caio Henrique alle sue spalle e successivamente punisce i monegaschi con il suo gesto tecnico. L’esultanza didice tutto anche sul fatto che si siaunaper lui.