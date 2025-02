Serieanews.com - Koopmeiners nella bufera, 55 milioni spesi ed ora è un vero caso: la posizione di Motta

Teun Koopmeiners è arrivato alla Juventus nell'estate del 2024 come uno degli acquisti più attesi, ma a poco più di metà stagione, il suo impatto è stato tutto fuorché positivo. L'olandese, che aveva impressionato con l'Atalanta come uno dei migliori centrocampisti della Serie A, sta vivendo un'avventura torinese ben lontana dalle aspettative, tanto che la sua prestazione nel 2-1 contro il Como ha fatto storcere ancora una volta il naso a tifosi e addetti ai lavori.Nonostante la vittoria della Juve, che ha visto Kolo Muani protagonista con una doppietta, Koopmeiners ha deluso ancora una volta. Ieri, con un pallone perso quasi scioccamente, ha dato il via all'azione che ha portato il Como al gol del pareggio sul finire del primo tempo.