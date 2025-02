Juventusnews24.com - Koopmeiners flop anche in Como Juve, ma «stavolta la combina grossa». I giornali ci vanno giù pesante coi giudizi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ci va giù pesante coi giudizi. La Juventus torna da Como con tre punti molto importanti e che danno fiducia e morale in vista dei prossimi due delicati impegni contro PSV e Inter. Tra i protagonisti ma in negativo di questo match c'è Teun Koopmeiners, autore di un'altra gara sottotono: la sua pagella secondo la Gazzetta dello Sport.

KOOPMEINERS 4,5 – Combina un grosso guaio perdendo la palla nell'azione del pari. Errore grave perchè si incaponisce a tenere palla invece di rinviare. Impalpabile e sostituito.