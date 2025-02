Calciomercato.it - Koopmeiners, a Como ennesimo flop. Che botta: “Un fantasma nocivo”

L’olandese incassa critiche pesanti dopo l’erroraccio sul pareggio di Diao e per una stagione incolore: l’ultimo pensiero è durissimoLa Juve vince 2-1 cole continua la corsa Champions. La stagione sta entrando nel vivo, in settimana ci sarà il playoff col PSV che è uno di quegli appuntamenti non da non poter assolutamente sbagliare. La squadra di Thiago Motta vive di alti e bassi, per qualche settimana la crescita dal punto di vista del gioco era sembrata evidente, ma la partita del Sinigaglia è stato il manifesto di difficoltà che sono tutt’altro che alle spalle. Coll’ha decisa una doppietta di Kolo Muani, con un rigore concesso per ingenuità di Butez e uno molto discusso non dato qualche minuto prima ai padroni di casa.Teun(LaPresse) – calciomercato.itInsomma, lo slogan ‘vince ma non convince’ è calzante per la Juventus ieri e più in generale in queste ultime gare.