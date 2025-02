Juventusnews24.com - Kolo Muani si prende le prime pagine: altra doppietta e Juve salvata. Voto e pagella del migliore in campo

di RedazionentusNews24siledelinsecondo la Gazzetta dello Sport di oggiLantus torna da Como con tre punti molto importanti e che danno fiducia e morale in vista dei prossimi due delicati impegni contro PSV e Inter. Tra i protagonisti assoluti di questo match c’è Randal, che sile: la suasecondo la Gazzetta dello Sport.7,5 – Al primo pallone utile la butta dentro, segnando per la terza gara di fila dopo in uno contro uno fulminante. Poi il raddoppio su calcio di rigore:salva la.Leggi suntusnews24.com