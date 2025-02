Rompipallone.it - Kolo Muani show, nessuno come lui: è RECORD!

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 8 Febbraio 2025 10:33 di redazioneChedi. L’attaccante bianconero, appena arrivato, ha già conquistato un! Di seguito riportato con novità sul futuro. Ieri sera ha avuto iniziato la ventiquattresima giornata di Serie A. Nell’anticipo, sono scesi in campo la Juventus che ha battuto il Como per 2 a 1 e, in attesa della partita della Lazio, si porta al quarto posto in classifica.Non una bellissima partita per i bianconeri che però sbloccano il match al primo tiro con il nuovo arrivato. Nel recupero del primo tempo arriva il pareggio del Como dopo il gol di testa di Diao.La Vecchia Signora vuole trovare la vittoria in vista del posto Champions, ma difficilmente riesce a creare occasioni. Il vantaggio arriva grazie al rigore conquistato da Gatti.