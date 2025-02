Calciomercato.it - Kolo Muani, partenza record con la Juve: i 5 calciatori francesi con più gol in bianconero

è partito con dei numeri, scopri quali sono stati i 5con più gol nella storia dellantus Randal, impatto super in Serie A (LaPresse) – Calciomercato.itMai nessuno nella storia della Serie A, da quando si contano 3 punti a vittoria, era riuscito a segnare 5 gol nelle prime 3 partite all’esordio nel campionato. Randalè entrato nella storia e lo ha fatto con la rete al Napoli e le doppiette contro Empoli e Como. Un impatto devastante, che sta facendo sognare i tifosi dellantus, che ha conquistato 6 punti su 9 disponibili proprio grazie a 4 delle 5 reti realizzate dall’attaccante.Arrivato in prestito dal Paris Saint Germain, nessuno poteva aspettarsi un rendimento così clamoroso in appena tre uscite ufficiali. Dusan Vlahovic è stato definitivamente messo in panchina e il suo addio allantus è sempre più imminente.