Calciomercato.it - Kolo Muani manda via Vlahovic: la Juve spende 50 milioni

Impatto devastante del nazionale francese con la maglia bianconera: il piano di Giuntoli per la permanenza allantusLantus non incanta e soffre sul campo del Como nell’anticipo della 24° giornata del campionato di Serie A. Ci pensa peròa togliere le castagne dal fuoco a Thiago Motta, come successo domenica contro l’Empoli.(LaPresse) – Calciomercato.itAltra doppietta decisiva per l’attaccante francese, che ha avuto un impatto devastante con la realtà bianconera. Per lui il record di reti (5) nelle prime tre partite nell’era dei tre punti e un apporto subito fondamentale per la causa della ‘Vecchia Signora’. Gol d’autore a sbloccare la partita con una sassata imparabile, mentre allo scadere è freddissimo dal dischetto per il rigore della vittoria. Esulta Thiago Motta, che si coccola il suo nuovo bombardiere che ha subito scalzatonelle gerarchie del tecnico ex Bologna.