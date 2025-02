Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, due strade per la permanenza: «Si parla anche di questo scambio con il PSG». Cosa filtra verso la prossima estate

di RedazionentusNews24, dueper lain bianconero dell’attaccante francese: eccopuò succedere a fine stagioneAlfredo Pedullà ha analizzato la situazione di, svelandole possibili mosse del calciomercatoper lain bianconero del francesenellastagione.– «Il suo acquisto è stata un’intuizione, una panacea. La domanda del tifoso ora è: visto che è un prestito secco ci sono possibilità di riscattarlo? Certo che ci sono, qualsiasiè modificabile nel tempo se c’è la volontà. Ci sono secondo me due, ti chiederebbero non meno di 60/65 milioni per il cartellino, che puoitrovare facendo delle uscite, ma è una cifra esorbitante. Una strada, con la sponda del ragazzo, sarebbe il rinnovo del prestito.