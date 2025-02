Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, bianconeri stregati dall’impatto del francese. A Torino si interrogano già sul futuro: le novità

Secondo il Corriere dello Sport a Torino si interrogano già sul futuro di Kolo Muani: tutte le novità. 5 gol nelle prime tre partite con la Juventus, di cui due trasferte (Napoli e Como, oltre al match di domenica scorsa in casa con l'Empoli) e tutte e tre da titolare. L'impatto di Kolo Muani con il mondo bianconero ha stregato tutti. Anche la stessa dirigenza che, dopo averlo strappato al PSG in prestito secco fino al termine di questa stagione si interroga ora sul possibile riscatto del francese, che certamente farebbe comodo anche per il futuro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.