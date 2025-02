Juventusnews24.com - Kolo Muani è una furia: altra doppietta e impatto semplicemente travolgente col mondo Juve. E c’è un dato che fa paura

Leggi su Juventusnews24.com

di Luca Fiorettiè unacol. E c’è unriguardante il francese che faÈ già lantus di Randal. Sì perchè realizzare 5 gol in tre partite con il nuovo club non è roba da tutti, anzi. Ma il francese, che ha lasciato il Paris Saint-Germain desideroso di mostrare a tutti che in fondo quella novantina di milioni di euro spesi dai parigini li vale davvero, è sbarcato a Torino con una fame tale da prendersi la titolarità e trascinare il suo nuovo club al di là di difficoltà evidenti. La partita del Sinigaglia ha confermato che la Vecchia Signora ha fatto centro nell’ultimo mercato di gennaio, pescando una punta con la P maiuscola i cui gol possono davvero essere tutto ciò di cui aveva bisogno Thiago Motta, difensori centrali a parte.