Sololaroma.it - Kiel-Bochum, il pronostico di Bundesliga: quante possibilità di scommessa per sbancare!

Leggi su Sololaroma.it

Ultima e penultima dellasi sfidano in un match che potrebbe pesare moltissimo nella lotta per non retrocedere. L’Holstein, nonostante la sconfitta contro il Bayern Monaco per 4-3, ha dimostrato carattere e continua a lottare per mantenere vive le speranze di salvezza.Il, invece, è reduce dall’ennesima sconfitta, stavolta in casa contro il Friburgo, e la situazione in classifica si fa sempre più complicata. Nonostante la stagione difficile, la squadra di Hecking è a -4 dalla zona playout e a -8 dalla salvezza diretta, mantenendo ancora accese le speranze di risalita.Le probabili formazioniEntrambe le squadre devono fare i conti con assenze importanti. Nell’Holsteinrestano indisponibili Bernhardsson, Erras, Johansson e Schulz, mentre ildovrà rinunciare allo squalificato Sissoko.