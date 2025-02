Juventusnews24.com - Kelly Juventus, Thiago Motta promuove l’esordio dell’inglese. Poi svela quel retroscena: ha detto questo di lui

Dopo la vittoria sul Como, così in conferenza stampa ha parlato dell'esordio di Lloyd Kelly con la maglia della Juventus – «Lloyd molto bene, prima di tutto è un cantante fantastico (alla presentazione ieri come rito di iniziazione per i nuovi arrivati ndr). È un ragazzo timido, è entrato nel modo giusto. Fisicamente sta molto bene, può fare il difensore centrale e anche il terzino. L'ho visto con grande sicurezza. Ha subito qualche fallo, ma così come tutti gli altri che sono arrivati».