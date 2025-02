Oasport.it - Kelly Doualla incendia la velocità italiana: record del mondo a un centesimo! Tempo spaziale a 15 anni e minimo europeo

ha regalato la magia che tutti si aspettavano ai Campionati Italiani Indoor riservati agli allievi, correndo i 60 metri in uno strepitoso 7.19. La 15enne ha migliorato di quattro centesimi i già suoiunder 18 eitaliano under 20, fermando a un solodaldelper minorenni: il primato della statunitense Shawnti Jackson (7.18) ora traballa al cospetto della formidabile lombarda, che al PalaCasali di Ancona ha ribadito ancora una volta tutta la sua classe e ha confermato di essere un autentico portento.L’allieva di Walter Monti ha scalato ulteriormente le liste italiane assolute sul rettilineo in sala e ha agganciato Marisa Masullo al secondo posto, ora davanti a lei c’è soltanto Zaynab Dosso, che siglò il primato nazionale con il 7.02 timbrato il 6 febbraio 2024 a Torun.